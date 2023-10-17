Бывший американский дипломат заявил о просчете Запада по России

По его мнению, введенные против России ограничения лишь наносят ущерб репутации Запада. Он также указал на тот факт, что многие страны нацелены на отказ от доллара как средства торговых расчетов. В качестве альтернативы рассматривается китайский юань или создание искусственной валюты, отметил экс-дипломат.