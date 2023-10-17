Макрон выразил соболезнования премьеру Бельгии после теракта в Брюсселе

"Я только что разговаривал с премьер-министром Александром Де Кроо, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель. Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях, чье потрясение мы разделяем", написал он в соцсети X (ранее Twitter).