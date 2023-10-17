Трамп рассказал об отношениях с Путиным во время президентского срока

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным и конфликта на Украине можно было избежать, если бы пост главы администрации США занимал он.

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"У меня были очень хорошие отношения с Путиным", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Бывший американский лидер подчеркнул, что конфликта на Украине никогда бы не было, если бы президентом США был он.

Трамп также добавил, что США очень "близки к третьей мировой войне", так как президентом Соединенных Штатов является "некомпетентный дурак", который не осознает всей опасности ядерного оружия.