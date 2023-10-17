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Иран не исключил участие в палестино-израильском конфликте

Иран может вступить в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, передает агентство IRNA.

Иран может вступить в палестино-израильский конфликт
© ТАСС

По словам главы ведомства, Тегеран «рассматривает все возможности». Он подчеркнул, что ни одна из сторон не может быть равнодушной к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Абдоллахиян также отметил, что на протяжении нескольких месяцев Саудовская Аравия пыталась добиться нормализации отношений с Израилем, однако «теперь принята четкая позиция».

Ранее министр допустил применение «любых превентивных мер» против Израиля в ближайшие часы. Он указал, что лидеры сопротивления не позволят израильской стороне делать в Газе все, что она захочет.

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