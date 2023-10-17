Иран может вступить в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, передает агентство IRNA .

По словам главы ведомства, Тегеран «рассматривает все возможности». Он подчеркнул, что ни одна из сторон не может быть равнодушной к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Абдоллахиян также отметил, что на протяжении нескольких месяцев Саудовская Аравия пыталась добиться нормализации отношений с Израилем, однако «теперь принята четкая позиция».