Блинкену и Нетаньяху пришлось укрыться в бункере из-за воздушной тревоги

Госсекретарь Соединенных Шатов Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху были вынуждены прервать переговоры и спуститься в бункер на пять минут на фоне сработавших сирен воздушной тревоги, рассказал представитель Госдепа Мэтью Миллер . Об этом пишет Reuters.

«Во время встречи госсекретаря с Нетаньяху и военным кабинетом сработали сирены воздушной тревоги, и они укрылись в бункере на пять минут», — отметил Миллер.

По данным агентства, это второй визит госсекретаря в Тель-Авив после начала войны с ХАМАС. Он вернулся в страну после серии встреч с региональными лидерами.