Блинкену и Нетаньяху пришлось укрыться в бункере из-за воздушной тревоги
Госсекретарь Соединенных Шатов Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху были вынуждены прервать переговоры и спуститься в бункер на пять минут на фоне сработавших сирен воздушной тревоги, рассказал представитель Госдепа Мэтью Миллер. Об этом пишет Reuters.
«Во время встречи госсекретаря с Нетаньяху и военным кабинетом сработали сирены воздушной тревоги, и они укрылись в бункере на пять минут», — отметил Миллер.
После отбоя тревоги встреча продолжилась в командном центре министерства обороны Израиля.
По данным агентства, это второй визит госсекретаря в Тель-Авив после начала войны с ХАМАС. Он вернулся в страну после серии встреч с региональными лидерами.
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