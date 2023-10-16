Кулеба назвал количество компаний, готовых производить оружие с Киевом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран согласились производить с Киевом оружие. Его слова приводит «РИА Новости».

«Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — сказал Кулеба.

Напомним, что первый международный форум оборонных индустрий состоялся в конце сентября 2023 года. Он прошел в Киеве. По итогам форума власти Украины заявляли, что к альянсу присоединились 38 компаний из 19 стран, в том числе США, Великобритания, Германия, Швеция, Латвия и Эстония.