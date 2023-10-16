Представитель ХАМАС заявил, что в плену находятся высокопоставленные офицеры армии Израиля

ДУБАЙ , 16 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС захватило нескольких высокопоставленных офицеров Армии обороны Израиля , которые проходили службу в дивизии "Газа". Об этом заявил глава представительства движения за рубежом Халед Машаль .

"Среди пленных сионистских (имеются в виду израильские - прим. ТАСС) солдат из дивизии "Газа" есть несколько высокопоставленных офицеров", - сказал он в интервью телеканалу Al Araby.