Канада выделила 7 миллионов долларов на помощь Израилю и Палестине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава выделила 10 миллионов канадских долларов (около 7,3 миллионов американских долларов) на оказание гуманитарной помощи жертвам палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Трюдо сделал во время своего выступления в национальном парламенте.
«Канада выделила 10 миллионов канадских долларов на оказание гуманитарной помощи, в которую войдут предметы первой необходимости, такие как еда, вода и неотложная медицинская помощь», — заявил он.
Трюдо также добавил, что эта помощь не попадёт в руки ХАМАС, которая признана в Канаде террористической организацией.
«Они не борцы за свободу, они не являются сопротивлением. Они — террористы», — сказал он.
7 октября Хамас совершил массированную атаку на Израиль. В ответ Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа.