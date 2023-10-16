Глава МИД Бельгии назвала терактом убийство болельщиков в Брюсселе
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб назвала терактом убийство двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе.
"Я в ужасе от террористического акта, унесшего две жизни в самом центре Брюсселя. Для борьбы с радикализмом должны быть мобилизованы все необходимые средства", - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Как сообщил портал Sudinfo, мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). На распространенных в соцсетях кадрах он заявил, что застрелил двух человек, чтобы "отомстить за мусульман".
Ранее газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники сообщила, что в бельгийской столице застрелены двое шведов. Погибшие были болельщиками шведской сборной по футболу. Преступник скрылся с места происшествия. Обстоятельства случившегося выясняются.