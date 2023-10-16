Сирены прервали встречу Блинкена и Нетаньяху в Тель-Авиве
Сирена воздушной тревоги прервала встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с руководством Израиля, заставив их на пять минут спуститься в бомбоубежище, сообщили журналисты американского пула.
Как передает пул со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Мэттью Миллера, предупреждение о возможной ракетной атаке сработало, когда Блинкен проводил в Тель-Авиве переговоры с членами израильского военно-политического кабинета, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».
После отбоя тревоги встреча продолжилась в «командном центре министерства обороны Израиля».
Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль, где должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.