Сирены прервали встречу Блинкена и Нетаньяху в Тель-Авиве

Сирена воздушной тревоги прервала встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с руководством Израиля, заставив их на пять минут спуститься в бомбоубежище, сообщили журналисты американского пула.

Как передает пул со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Мэттью Миллера, предупреждение о возможной ракетной атаке сработало, когда Блинкен проводил в Тель-Авиве переговоры с членами израильского военно-политического кабинета, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает РИА «Новости».

После отбоя тревоги встреча продолжилась в «командном центре министерства обороны Израиля».