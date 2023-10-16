Неизвестные облили красной краской две еврейские школы в Лондоне
Неизвестные облили красной краской две еврейские школы в Лондоне, данные инциденты расследуют по статье о преступлении на почве ненависти. Об этом сообщает Independent со ссылкой на правоохранителей.
«Две еврейские школы на севере Лондона были облиты красной краской, что полиция расценивает как преступления на почве ненависти», — говорится в тексте.
Отмечается, что образовательные учреждения неизвестные облили в разное время, поэтому правоохранители выясняют, есть ли между ними связь. По предварительным данным, злоумышленником является женщина.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.