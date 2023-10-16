Неизвестные облили красной краской две еврейские школы в Лондоне, данные инциденты расследуют по статье о преступлении на почве ненависти. Об этом сообщает Independent со ссылкой на правоохранителей.

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«Две еврейские школы на севере Лондона были облиты красной краской, что полиция расценивает как преступления на почве ненависти», — говорится в тексте.

Отмечается, что образовательные учреждения неизвестные облили в разное время, поэтому правоохранители выясняют, есть ли между ними связь. По предварительным данным, злоумышленником является женщина.