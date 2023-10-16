Джордан заявил, что близок к посту спикера палаты представителей
Конгрессмен Джим Джордан заявил, что близок к избранию на пост спикера палаты представителей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, Джордан также подтвердил, что голосование состоится 17 октября.
«Я думаю, мы по-настоящему близки. Голосование будет завтра», — заявил он.
При этом ранее ещё два коллеги Джордана заявили, что готовы поддержать его на выборах. В данный момент Джордану нужно набрать 217 из 435 голосов.
«Нам нужен спикер. Нельзя открыть палату, работать на благо американского народа, помочь нашему дорогому и ближайшему другу Израилю, если у вас нет спикера», — добавил он.
Напомним, что сейчас должность спикера палаты представителей США пустует, что поставило работу палаты на паузу. Предыдущий спикер Кевин Маккарти был отстранён из-за ситуативного совпадения позиций демократического меньшинства и правого крыла республиканского большинства в нижней палате конгрессе.