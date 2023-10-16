Джордан заявил, что близок к посту спикера палаты представителей

Конгрессмен Джим Джордан заявил, что близок к избранию на пост спикера палаты представителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо этого, Джордан также подтвердил, что голосование состоится 17 октября.

«Я думаю, мы по-настоящему близки. Голосование будет завтра», — заявил он.

При этом ранее ещё два коллеги Джордана заявили, что готовы поддержать его на выборах. В данный момент Джордану нужно набрать 217 из 435 голосов.

«Нам нужен спикер. Нельзя открыть палату, работать на благо американского народа, помочь нашему дорогому и ближайшему другу Израилю, если у вас нет спикера», — добавил он.