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Трамп: По всему миру «смерть и разрушения», потому что в США некомпетентный лидер

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения», потому что в Соединенных Штатах самый некомпетентный лидер в истории страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Трамп назвал причину смертей и разрушений в мире
© globallookpress.com

По его словам, смерть и разрушения по всей планете, потому что в США самый плохой и некомпетентный президент в истории страны, передает ТАСС. Трамп добавил, что президент США Джо Байден хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов и лучше бы он потратил ту же энергию на победу над всеми врагами страны, которых теперь стало больше.

Трамп назвал главную ошибку Байдена

Бывший хозяин Белого дома также отметил, что эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине не было бы, если бы он занимал пост главы администрации США.

Ранее Трамп заявил, что глупость Байдена стала причиной начала конфликта на Украине.