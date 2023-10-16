Трамп назвал причину смертей и разрушений в мире

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения», потому что в Соединенных Штатах самый некомпетентный лидер в истории страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

По его словам, смерть и разрушения по всей планете, потому что в США самый плохой и некомпетентный президент в истории страны, передает ТАСС. Трамп добавил, что президент США Джо Байден хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов и лучше бы он потратил ту же энергию на победу над всеми врагами страны, которых теперь стало больше.