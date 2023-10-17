Из-за удара Израиля по больнице в Газе погибло более 500 человек

Последствием удара Израиля по больнице в секторе Газа стала смерть 500 мирных жителей. Об этом сообщает представитель министра здравоохранения Газы.

«Более 500 жертв в результате нападения на баптистскую больницу Аль-Ахли», — сообщил представитель, его слова передает иракское издание Sabereen news в своем telegram-канале.

Однако он не привел информации о раненых.