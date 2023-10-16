Трамп заявил, что в мире "смерть и разрушения", потому что в США некомпетентный лидер

НЬЮ-ЙОРК , 16 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается "смерть и разрушения", потому что в Соединенных Штатах самый некомпетентный лидер в истории страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

"Сейчас у нас смерть и разрушения по всей планете, потому что у нас [в США] самый плохой и некомпетентный президент в истории страны <...>. Он [президент США Джо Байден] хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов <...>, [лучше бы] он потратил ту же энергию на победу над всеми нашими врагами. Теперь у нас стало больше врагов", - сказал Трамп.