Власти Молдавии обвиняют в отказе от эвакуации граждан из Израиля

«Мы здесь не для того, чтобы пиариться, как говорят некоторые, а для того, чтобы реально помочь людям! Мы с коллегами подали много запросов в компетентные органы, чтобы они разобрались в происходящем, потому что за неоказание помощи своим гражданам, которые находятся в беде и в состоянии угрозы, есть статья в Уголовном кодексе», — рассказала Таубер.