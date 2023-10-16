Власти Молдавии обвиняют в отказе от эвакуации граждан из Израиля
Замглавы молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер обвинила власти страны в отказе эвакуировать своих граждан из зоны боевых действий в Израиле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По её словам, партия обратилась в компетентные органы с соответствующей жалобой. Таубер подчеркнула, что оставление своих граждан в опасности может повлечь за собой уголовное разбирательство.
Помимо этого, лидер партии Илан Шор заявил, что готов лично помочь гражданам Молдавии в эвакуации. Отмечается, что на данный момент уже было организовано несколько рейсов, благодаря которым домой вернулось около 650 человек.
«Мы здесь не для того, чтобы пиариться, как говорят некоторые, а для того, чтобы реально помочь людям! Мы с коллегами подали много запросов в компетентные органы, чтобы они разобрались в происходящем, потому что за неоказание помощи своим гражданам, которые находятся в беде и в состоянии угрозы, есть статья в Уголовном кодексе», — рассказала Таубер.
Напомним, что 7 октября Израиль подвергся массированной атаке боевого крыла палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа. Позже власти нескольких стран отправили в Израиль самолёты для эвакуации своих граждан из зоны конфликта.