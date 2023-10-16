В Палестине подтвердили возобновление Израилем подачи воды в сектор Газа

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ Палестине подтвердили возобновление Израилем подачи воды в сектор ГазаНациональная Служба Новостей16 октября, 21:59Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль подтвердил подачу воды в сектор Газа. Его слова приводит ТАСС.© Национальная Служба НовостейПри этом уточняется,что вода поступает в регион в ограниченном объеме.«Есть такая информация, что сегодня они начали чуть-чуть открывать воду», - сказал Нофаль.В миреГлавные новостиБольше новостейНациональная Служба Новостей: главные новостиВ Палестине подтвердили возобновление Израилем подачи воды в сектор Газа«Другая история»: Критик Мельман сравнил современные мультфильмы с советскимиРоссиянина приговорили к 10 годам колонии за преступление 34-летней давности