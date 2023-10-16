$97.29-0.02102.52-0.03

В Палестине подтвердили возобновление Израилем подачи воды в сектор Газа

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль подтвердил подачу воды в сектор Газа. Его слова приводит ТАСС.

В Палестине подтвердили возобновление Израилем подачи воды в сектор Газа
© Национальная Служба Новостей

При этом уточняется,что вода поступает в регион в ограниченном объеме.

«Есть такая информация, что сегодня они начали чуть-чуть открывать воду», - сказал Нофаль.