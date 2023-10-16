Подсчитано число находящихся под завалами в Газе человек

Представитель отделения министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что под завалами в зоне израильских ударов может находиться более тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению аль-Кудра, под завалами в секторе Газа находится 1,2 тысяча человек. При этом около 500 из них — дети.

«Соответствующие органы зафиксировали около 1,2 тысячи сообщений о пропаже людей под завалами домов, в том числе около 500 сообщений о пропаже детей, и мы надеемся, что некоторые из них еще живы», — заявил он.

Помимо этого, аль-Кудра также заявил, что во время израильских бомбардировок погибло 2778 человек, а ещё 9938 получили травмы.