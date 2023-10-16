Южная Корея усилила безопасность посольства в США из-за скандала с прослушкой

Южная Корея усилила безопасность своего посольства в США после скандала с прослушкой. Об этом сообщил южнокорейский посол в Соединенных Штатах Чо Хен Дон , передает «РИА Новости».

«Мы осуществили все проверки. Дорабатываем те части, в которых могли быть уязвимости, подали заявки на камеры и другие соответствующие бюджетные траты, ведем работу по исправлению», — сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что слитые в социальные сети секретные документы Пентагона свидетельствуют о прослушке США чиновников Южной Кореи. В них, в частности, содержались сообщения и телефонные звонки южнокорейских чиновников, в которых они выражали беспокойство по поводу давления со стороны Вашингтона по военной помощи Украине и возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в Соединенные Штаты артиллерийских снарядов.