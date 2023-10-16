Шольц назвал цель визита в Израиль
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что во вторник, 17 октября, совершит турне на Ближний Восток. В рамках поездки он посетит Израиль и Египет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Шольц отметил, что для него «важно с практической точки зрения продемонстрировать солидарность с Израилем посредством этого визита».
Канцлер пояснил, что намерен обсудить с израильской стороной конкретные практические вопросы, в том числе связанные с безопасностью.
Кроме того, уточнил Шольц, речь пойдет о том, чтобы не допустить эскалации конфликта на другие регионы.
По мнению канцлера, атака со стороны ХАМАС была «террористическим актом». Он добавил, что Израиль имеет право на защиту.
По данным агентства, Шольц пробудет в Тель-Авиве несколько часов и затем отправится в Египет. До поездки он также намеревается встретиться в Берлине с королем Иордании Абдаллой II и обсудить с ним ситуацию в макрорегионе.