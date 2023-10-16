Шольц назвал цель визита в Израиль

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что во вторник, 17 октября, совершит турне на Ближний Восток. В рамках поездки он посетит Израиль и Египет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Шольц отметил, что для него «важно с практической точки зрения продемонстрировать солидарность с Израилем посредством этого визита».

Канцлер пояснил, что намерен обсудить с израильской стороной конкретные практические вопросы, в том числе связанные с безопасностью.

Кроме того, уточнил Шольц, речь пойдет о том, чтобы не допустить эскалации конфликта на другие регионы.

По мнению канцлера, атака со стороны ХАМАС была «террористическим актом». Он добавил, что Израиль имеет право на защиту.