Миссия ООН прокомментировала сообщения о краже топлива и медикаментов со складов в Газе

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в своем Twitter-аккаунте (Х) отрицает информацию о краже группой лиц топлива и медоборудования с объекта организации в секторе Газа. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, было запечатлено перемещение медицинских средств со склада БАПОР к партнерам в сфере здравоохранения, добавили в агентстве.

Что касается сообщений в социальных сетях о разграблении склада БАПОР, агентство хотело бы заявить, что ни на одном из его складов в секторе Газа не было грабежей, — говорится в сообщении.

В БАПОР заявляли, что группа неустановленных лиц похитила топливо и медоборудование из бывшего офиса в Газа. Спустя время публикация была удалена. Сейчас этого поста нет ни на странице агентства в Twitter (X), ни на его сайте, однако ее можно найти в архивной версии сайта.