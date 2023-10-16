Президент Зурабишвили отреагировала на решение Конституционного суда
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение конституционного суда, который признал, что глава государства нарушила закон, когда совершила визит за рубеж вопреки запрету правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Зурабишвили, она не может согласиться с решением конституционного суда.
«Мы, конечно же, не согласны с решением суда. <...> Фактически конституционный суд полностью, один в один поддержал точку зрения авторов конституционных представлений вплоть до того, что даже не внес никаких изменений в их взгляды, лишь добавив определенные разъяснения», — передала позицию Зурабишвили юрист Майя Копалеишвили.
Она также добавила, что представители президента Грузии «ожидали от суда большего». Кроме того, по словам Копалеишвили, администрация грузинского лидера «надеялась на справедливое решение».
Помимо этого, Саломе Зурабишвили также заявила, что не планирует уходить в отставку после решения конституционного суда.
«Хочу сказать вам, что я никуда не ухожу, не подаю в отставку. Я буду там, где есть и была всю жизнь, для чего я сюда приехала, осталась, стояла на улице - для наших демократических ценностей. Сегодня одним выстрелом убили европейское будущее, по крайней мере постарались, и демократию», — заявила она.
Напомним, что 31 августа Зурабишвили провела встречу с лидерами стран Евросоюза, не получив предварительное разрешение со стороны парламента Грузии. Это привело к тому, что в отношении грузинского лидера запустили процедуру импичмента.