«Хочу сказать вам, что я никуда не ухожу, не подаю в отставку. Я буду там, где есть и была всю жизнь, для чего я сюда приехала, осталась, стояла на улице - для наших демократических ценностей. Сегодня одним выстрелом убили европейское будущее, по крайней мере постарались, и демократию», — заявила она.