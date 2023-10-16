Армия Израиля заявила, что ожидаемый визит Байдена имеет стратегическое значение

Израиль считает стратегически важным ожидаемый визит в страну президента США Джо Байдена, однако его приезд не окажет влияния на подготовку к возможной наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Наша готовность к следующим этапам военных действий не связана с этим. Нами руководит готовность наших сил. Мы должны быть уверены, что наши силы готовы, имеют все необходимое оборудование", - сказал он, отвечая на ежевечерней пресс-конференции на вопрос о том, может ли визит Байдена скорректировать сроки предполагаемой наземной операции.

"Визит президента США имеет огромное стратегическое значение. Это повлияет на весь Ближний Восток. Самый высокопоставленный человек в Соединенных Штатах приезжает в Израиль во время войны, получает отчет о ведении военных действий, обсуждает возможное развитие событий, те действия, которые необходимо будет предпринять в случае, если Израиль будет атакован другими", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос о сроках предполагаемой операции.

Завершая свой ответ, Хагари подчеркнул, что "сейчас Израиль сосредоточен на войне в Газе". "Можно увидеть, что Израиль готов, и так мы будем продолжать действовать", - отметил он.