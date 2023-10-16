Палестина призвала ЕС повлиять на Израиль в ситуации с сектором Газа

Палестина рассчитывает, что Евросоюз призовет Израиль к прекращению огня в секторе Газа и окажет содействие в отмене распоряжения о принудительном переселении жителей анклава и открытии гуманитарных коридоров. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил постоянный представитель Палестины при ЕС и посол Палестины в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра.

По его словам, Палестина сразу начала «вести разговор о необходимости открытия гуманитарных коридоров» для ввоза лекарств, воды и продовольствия в сектор Газа.

«С минувшей пятницы мы разговариваем с ЕС о необходимости немедленного прекращения агрессии. Евросоюз должен использовать все свои полномочия, свои отношения с Израилем, чтобы были остановлены убийства гражданского населения Газы, чтобы он немедленно остановил так называемое принудительное переселение», — отметил представитель.