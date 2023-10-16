Избирком Польши подсчитал 75% голосов по итогам выборов в парламент

Государственная избирательная комиссия Польши сообщила, что подсчитала 75% бюллетеней по итогам парламентских выборов, которые прошли 15 октября. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что первое место после обработки 75% голосов занимает правящая партия «Право и справедливость» с 37,03%. На втором месте с 29,11% голосов находится партия «Гражданская коалиция», а на третьем — «Третий путь» с 14,47% голосов. «Левые» набрали 8,31% голосов, а последней партией, прошедшей минимальный порог является националистическая «Конфедерация», набрав 7,24% голосов.

Ранее Государственная избирательная комиссия Польши сообщила, что правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах.