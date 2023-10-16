Комиссия ООН назвала действия Израиля военным преступлением
Удары Израиля по территории сектора Газа являются военным преступлением. Такое заявление сделали в независимой международной комиссии ООН.
«Ущерб и ранения, причиненные израильскими атаками, были несоразмерны военной пользе и, следовательно, представляли собой военное преступление», — заявили в комиссии ООН.
Сообщение передает издание Amad. Также они признали преступлениями действия палестинских боевиков на территории Израиля.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики ХАМАС из сектора Газа вторглись на территорию еврейского государства. За несколько дней военные столкновения унесли тысячи жизней. С начала войны Израиль наносит авиаудары по Газе. Также на некоторое время Иерусалим устроил городу блокаду, передает MK.RU.
Тем не менее в Еврокомиссии отказались называть удары по сектору военным преступлением. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, действия Израиля являются «борьбой с терроризмом», пишет телеканал 360.