Комиссия ООН назвала действия Израиля военным преступлением

Удары Израиля по территории сектора Газа являются военным преступлением. Такое заявление сделали в независимой международной комиссии ООН.

«Ущерб и ранения, причиненные израильскими атаками, были несоразмерны военной пользе и, следовательно, представляли собой военное преступление», — заявили в комиссии ООН.

Сообщение передает издание Amad. Также они признали преступлениями действия палестинских боевиков на территории Израиля.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики ХАМАС из сектора Газа вторглись на территорию еврейского государства. За несколько дней военные столкновения унесли тысячи жизней. С начала войны Израиль наносит авиаудары по Газе. Также на некоторое время Иерусалим устроил городу блокаду, передает MK.RU.