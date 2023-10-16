Зеленский заявил, что Киев заинтересован в инвестициях США в энергетику страны
Киев заинтересован в частных инвестициях из США в энергетическую инфраструктуры Украины. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Он отметил, что Киев рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в различных отраслях экономики Украины, в том числе в сельском хозяйстве, машиностроении и химической промышленности, но особый интерес представляет участие «компаний США в реконструкции энергетической системы» страны.
«Это особенно актуально в преддверии зимнего периода», — сказал Зеленский, добавив, что для этого следует разработать механизмы гарантирования рисков.
Также он указал, что подробно проинформировал партнеров Украины по поводу потребностей страны по усилению системы ПВО для защиты маршрутов экспорта и критической инфраструктуры. Напомним, что 16 октября в Киев с визитом прибыла спецпредставитель президента США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер. В его рамках она встретилась с Зеленским.