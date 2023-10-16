Зеленский заявил, что Киев заинтересован в инвестициях США в энергетику страны

Киев заинтересован в частных инвестициях из США в энергетическую инфраструктуры Украины. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Он отметил, что Киев рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в различных отраслях экономики Украины, в том числе в сельском хозяйстве, машиностроении и химической промышленности, но особый интерес представляет участие «компаний США в реконструкции энергетической системы» страны.

«Это особенно актуально в преддверии зимнего периода», — сказал Зеленский, добавив, что для этого следует разработать механизмы гарантирования рисков.