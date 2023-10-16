Главу общей разведки ХАМАС ликвидировали в Хан-Юнисе в секторе Газа. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

— Убийство главы общей разведки террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе, — говорится в сообщении.

Армейская пресс-служба среди прочего распространила короткую видеозапись удара по одному из зданий в секторе Газа, передает ТАСС.

Незадолго до этого Парламент Израиля ушел в бомбоубежище из-за воздушной тревоги после выступления премьер-министра государства Беньямина Нетаньяху. Сообщалось, что над районами города раздавались взрывы, поскольку работала система противовоздушной обороны. Информация о раненых или разрушениях находится на уточнении.