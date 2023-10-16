Армия Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в Хан-Юнисе
Главу общей разведки ХАМАС ликвидировали в Хан-Юнисе в секторе Газа. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
— Убийство главы общей разведки террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе, — говорится в сообщении.
Армейская пресс-служба среди прочего распространила короткую видеозапись удара по одному из зданий в секторе Газа, передает ТАСС.
Незадолго до этого Парламент Израиля ушел в бомбоубежище из-за воздушной тревоги после выступления премьер-министра государства Беньямина Нетаньяху. Сообщалось, что над районами города раздавались взрывы, поскольку работала система противовоздушной обороны. Информация о раненых или разрушениях находится на уточнении.
Военные действия между Израилем и Палестиной длятся с 7 октября. По последним данным число погибших людей со стороны сектора Газа после израильских бомбежек достигло 2,8 тысячи человек, среди израильтян погибло 1,4 тысячи человек.