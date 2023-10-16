Зеленский обсудил с США перераспределение российских денег

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер, чтобы обсудить перераспределение российских активов и защиту энергетической инфраструктуры Украины. Также были затронуты вопромы восстановления страны и макрофинансовой поддержки.

«Обсудили справедливое использование замороженных российских активов на благо Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Он добавил, что в рамках встречи также были обсуждены вопросы защиты энергетической инфраструктуры Украины, восстановления страны и макрофинансовой поддержки.

Также обсуждалась возможность привлечения американских инвестиций в аграрный сектор, машиностроение, химическое производство и перестройку энергетической системы Украины. Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Конгрессу и американскому народу за помощь и поддержку Украины.