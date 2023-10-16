Президент Палестины высоко оценил поддержку Россией прав палестинцев
Президент Палестины Махмуд Аббас высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на WAFA.
Кроме того, Аббас заявил о необходимости организовать гуманитарные коридоры для поставок помощи жителям сектора Газа. Он также призвал стороны конфликта прекратить атаки на мирное население.
В свою очередь Путин выразил соболезнования близким погибших палестинцев и подчеркнул необходимость прекращения боевых действий. Он также добавил, что нужно остановить вытеснение палестинцев со своей земли.
7 октября палестинское движение ХАМАС совершило атаку на Израиль. В ответ власти Израиля объявили о начале ответной операции против сектора Газа. Позже президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за создание независимого палестинского государства.