Президент Палестины высоко оценил поддержку Россией прав палестинцев

Президент Палестины Махмуд Аббас высоко оценил поддержку Россией прав палестинского народа во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на WAFA.

Кроме того, Аббас заявил о необходимости организовать гуманитарные коридоры для поставок помощи жителям сектора Газа. Он также призвал стороны конфликта прекратить атаки на мирное население.

В свою очередь Путин выразил соболезнования близким погибших палестинцев и подчеркнул необходимость прекращения боевых действий. Он также добавил, что нужно остановить вытеснение палестинцев со своей земли.