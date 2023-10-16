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На Трампа обрушились с упреками за критику в адрес Нетаньяху

На бывшего американского президента Дональда Трампа в США обрушились с упреками за критику в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что может повлиять на его президентскую кампанию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Financial Times.

На Трампа обрушились с упреками за критику в адрес Нетаньяху
© globallookpress.com

«Трамп сталкивается с яростными упреками со стороны представителей всего политического спектра США за критику Нетаньяху после атак ХАМАСа, и это может повлиять на его кампанию по избранию на новый срок в Белом доме в 2024 году», — говорится в тексте.

Ранее американский экс-глава обвинил премьера Израиля в недостаточной подготовленности к атаке со стороны палестинского движения. Кроме того, по мнению Трампа, во время его пребывания на посту президента США ХАМАС «никогда не подумал бы» совершить атаку на Израиль.

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