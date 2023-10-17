Нетаньяху обвинил ХАМАС в двойном военном преступлении

«ХАМАС совершает двойное военное преступление: оно не только целится в мирных жителей и убивает их с беспрецедентной жестокостью, но и прячется за мирными жителями, за своими же мирными жителями. Мы призываем мирное население уходить из Газы, ехать на юг [сектора], в безопасные зоны, а ХАМАС мешает им, часто угрожая оружием, сделать это. ХАМАС хочет удержать их там в качестве живого щита и не дать людям уехать», — констатировал премьер.