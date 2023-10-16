Сторонники ХАМАС стали помечать краской дома евреев в Берлине

Берлинская полиция зафиксировала увеличение числа граффити с шестиконечной звездой на домах евреев. Об этом сообщает RBB.

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Как считают в полиции, таким образом сторонники палестинского движения ХАМАС отмечают потенциальные цели для расправ.

«Полиция Берлина фиксирует увеличение количества граффити со Звездой Давида в городе в связи с вновь вспыхнувшим ближневосточным конфликтом. “Еврейская звезда” использовалась для обозначения еврейского населения во времена национал-социализма и поэтому до сих пор считается в этом контексте символом жестоких преследований», — сообщает издание.

Как уточнили в полиции, первая такая звезда была найдена на входной двери в Пренцлауэр-Берг 12 октября. Уже на следующий день целых три Звезды Давида нашли в разных районах Берлина. 14 октября число новых отметок выросло до семи. В полиции подчеркнули, что по каждому случаю открыто расследование по подозрению в разжигании ненависти.