В Румынии назвали молдавский язык несуществующим
Молдавского языка никогда не существовало, его изобрела Россия для жителей Бессарабии. Такое заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, передает «РИА Новости».
«Молдавский язык больше не должен существовать, потому что его никогда не существовало. Это изобретение Российской Федерации, особенно для Бессарабии, для румынских граждан с территории Бессарабии, чтобы они называли себя молдаванами, а не румынами», — сказал он.
Чолаку отметил, что уже попросил Украину признать молдавский язык несуществующим. По его словам, он смог достигнуть с Киевом предварительных договоренностей по данному вопросу и украинские власти готовят «проекты законодательных поправок», где будет прописано, что существует только румынский язык.
Напомним, что в прошлом году Молдавия признала государственным языком румынский. Данную поправку в том числе внесли в конституцию страны.