Из бывшего офиса агентства ООН в Газе украли топливо и медоборудование

Группа неизвестных несанкционированно вывезла топливо и медоборудование из бывшего офиса Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Об этом организация сообщила в соцсети X (заблокирована в РФ).

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"Топливо и другие ресурсы хранятся в наших филиалах только для гуманитарных целей. Иное применение осуждается", - написали представители БАПОР.

Они добавили, что сейчас у агентства нет доступа к помещениям, а камеры наблюдения у бывшего офиса выведены из строя после серии взрывов.

Сотрудники БАПОР покинули офис в Газе 13 октября в ходе эвакуации по рекомендации Израиля. Организация расположилась на юге анклава.