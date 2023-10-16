Решение КС Грузии о нарушении президентом конституции вступило в силу

Конституционный суд (КС) Грузии опубликовал на сайте решение по делу о нарушении президентом республики Саломе Зурабишвили конституции в связи с ее зарубежными визитами без согласия правительства, из-за чего против нее была запущена процедура импичмента. Таким образом, постановление считается вступившим в силу.

Председатель Конституционного суда Мераб Турава ранее огласил решение инстанции, согласно которому, Зурабишвили нарушила конституцию, совершив рабочие визиты в европейские страны без разрешения правительства. КС поддержал представление об импичменте президента за нарушение конституции.

Далее, согласно процедуре, решение КС направляется в парламент, где депутатам придется проголосовать по вопросу импичмента президента. Как ранее сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, голосование по вопросу импичмента планируется провести до конца текущей недели.