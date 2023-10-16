Шани Лук: что известно сегодня о судьбе захваченной ХАМАС немки

7 октября боевики боевого крыла палестинского движения ХАМАС напали на приграничные районы Израиля. Одним из мест атаки стал музыкальный фестиваль Supernova Sukkot Gathering. Согласно имеющимся данным, боевики открыли огонь по мирным посетителям фестиваля, а выживших забирали в заложники.

Одной из таких жертв стала гражданка Германии Шани Лук — кадры с искалеченной 22-летней девушкой, которую затолкали в грузовик ХАМАС, облетели весь мир. О дальнейшей судьбе Шани изданию FOCUS online рассказала её мать Рикарда Лук.

По словам Рикарды, похищенная девушка позвонила ей в момент нападения ХАМАС на фестиваль. В телефонной трубке были слышны звуки выстрелов и крики. Напуганная Шани пообещала матери найти укрытие, после чего связь оборвалась. Как стало известно позже, девушка с компанией друзей попыталась уехать с фестиваля на автомобиле, но во время побега разделились.

«Молодые люди потеряли друг друга из виду. Друзья Шани спрятались в кустах. Им удалось спастись, а Шани и ее парень после этого исчезли», — рассказали родственники девушки.

Позже в социальные сети попало видео, благодаря которому о судьбе Шани узнал весь мир. На нём можно увидеть, как полуобнажённая девушка без сознания была погружена в автомобиль ХАМАС. На кадрах также заметно, что у девушки также искалечены ноги. Жуткую запись увидели родные Шани Лук — они смогли опознать её по татуировкам.

Ситуацию с немцами в заложниках у ХАМАС прокомментировал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Германия сотрудничает с Израилем по этому вопросу. Мы пытаемся точно определить, сколько это людей и что мы можем сделать, чтобы добиться их освобождения», — заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, семью Шани поддержала глава немецкого МИД Анналена Бербок. Впрочем, позже родственники Шани сообщили, что никаких конкретных результатов в поисках девушки правительство Германии не достигло.

10 октября в истории Шани началась новая глава — мать девушки выпустила видеообращение, в котором заявила о том, что её дочь жива. По словам Рикарды, девушку нашли в одной из больниц сектора Газа. При этом состояние Шани оценивается как тяжёлое — у девушки диагностировали серьёзную травму головы.

«У нас мало информации… У нее серьезная травма головы, она находится в критическом состоянии. Каждая минута на счету, и мы просим правительство Германии действовать быстро. Это вопрос. юрисдикции, гражданства… Нужно действовать быстро и вытащить Шани из сектора Газа. Пожалуйста, я обращаюсь с отчаянным призывом ко всей стране, к Германии, помочь мне вернуть мою дочь домой здоровой», — заявила мать девушки в своём обращении.

Как уточнили в немецких СМИ, эта информация была получена от «палестинских источников», однако подтверждений этим данным пока нет. Кроме того, остаётся неясной реакция властей Германии на — мать Шани продолжает призывать международное сообщество вывести её дочь из сектора Газа, однако никаких официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

«Нам никакой информации не дают. Мне кажется, что обе страны сейчас работают, ведут какие-то переговоры, ищут какие-то решения, но мы пока еще ничего не знаем. Я знаю, что Германия ведет переговоры через Египет и через Турцию и пытается найти какие-то решения. Израиль, наверное, тоже негласно ведет какие-то переговоры, но мы ничего насчет этого не знаем», — рассказала мать девушки.