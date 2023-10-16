Экс-дипломат США Фриман: Украина может потерять доступ к Чёрному морю
Бывший американский дипломат Час Фриман высказал мнение, что Украина может потерять доступ к Чёрному морю после наступательных действий Вооружённых сил России.
Такое мнение Фриман высказал в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Как отметил Фриман, Украина уже лишилась ряда ключевых южных и восточных территорий
«Она может потерять доступ к Чёрному морю и остаться без выхода к нему», — сказал экс-дипломат.
Ранее бывший советник Леонила Кучмы Олег Соскин заявил, что Чёрное море полностью заблокировано для Украины из-за присутствия в нём российского флота.