Нетаньяху: победа над ХАМАС в секторе Газа «займет время»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в парламенте прокомментировал ход конфликта с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет РИА «Новости».
Премьер отметил, что считает ХАМАС «новой формой нацизма». Он добавил, что обстоятельства атаки, предпринятой бойцами движения 7 октября, будут тщательно расследованы.
Победа над ХАМАС в секторе Газа «займёт время», предупредил Нетаньяху. Израильские военные, добавил он, готовы к продолжительной войне до полной победы над противниками.
Кроме того, премьер обратился к лидерам ливанского движения «Хезболла» и предостерег их от попыток угрожать Израилю. Он заметил, что Тель-Авив «даст жесткий ответ на любые атаки» со стороны Ливана и Ирана.
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