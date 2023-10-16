Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в парламенте прокомментировал ход конфликта с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет РИА «Новости».

Премьер отметил, что считает ХАМАС «новой формой нацизма». Он добавил, что обстоятельства атаки, предпринятой бойцами движения 7 октября, будут тщательно расследованы.

Победа над ХАМАС в секторе Газа «займёт время», предупредил Нетаньяху. Израильские военные, добавил он, готовы к продолжительной войне до полной победы над противниками.