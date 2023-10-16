Нетаньяху предостерег «Хезболлу» и Иран от вмешательства в конфликт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерёг Иран и движение «Хезболла» от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

«Иран и «Хезболла», не провоцируйте нас на северном направлении», — приводит телеканал i24 слова Нетаньяху в выступлении перед парламентом.

Он заявил, что в случае вмешательства Иран и «Хезболла» заплатят большую цену.

Ранее в Иране заявили, что их армия не вступит в бой, если Израиль не атакует страну.