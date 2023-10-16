Нетаньяху предостерег «Хезболлу» и Иран от вмешательства в конфликт

Нетаньяху предостерёг «Хезболлу» и Иран от вмешательства в конфликт
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерёг Иран и движение «Хезболла» от вмешательства в палестино-израильский конфликт.
«Иран и «Хезболла», не провоцируйте нас на северном направлении», — приводит телеканал i24 слова Нетаньяху в выступлении перед парламентом.
Он заявил, что в случае вмешательства Иран и «Хезболла» заплатят большую цену.
Ранее в Иране заявили, что их армия не вступит в бой, если Израиль не атакует страну.
Также в AFT отмечали, что США перемещают авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступил в конфликт.