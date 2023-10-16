Политолог оценил вероятность импичмента президенту Грузии

Шансы довести импичмент до конца невысоки, потому что 100 голосов, которые нужны правящей партии, вряд ли наберутся. Поэтому я думаю, импичмент не состоится, но Зурабишвили будет дальше вставлять палки в колеса правительству и парламенту, чтобы Грузия во что бы то ни стало получила статус кандидата в Евросоюз. Сейчас главное, как в стране будет развиваться ситуация, с учетом получения или неполучения этого статуса. Если Грузия не получит, насколько ситуация будет накаляться деструктивными оппозиционными силами, которых поддерживает Зурабишвили, — сказал собеседник.