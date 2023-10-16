Агентство ООН обокрали в секторе Газа

В секторе Газа группа людей на грузовиках украла топливо и медоборудование из комплекса Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщили представители агентства.

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«Вчера группа людей на грузовиках, предположительно из Министерства здравоохранения фактических властей (DFA) в Газе, вывезла топливо и медицинское оборудование из комплекса Агентства в городе», — говорится в сообщении.

Информация опубликована на сайте БАПОР.

Уточняется, что сотрудники агентства были эвакуированы из центра 13 октября. Также камеры наблюдения, размещенные у здания, были повреждены и выведены из строя из-за военных столкновений в городе.