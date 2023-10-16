Кулеба призвал не отвлекаться от конфликта на Украине на ситуацию в Израиле
Ситуация в Израиле не должна отвлекать внимание западных партнеров от конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.
«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть, кризис продолжается. Один кризис наступает после другого. Но новый кризис не должен отвести внимание от предыдущего кризиса, потому что все взаимосвязано», — сказал он.
По словам Кулебы, Киев продолжает получать от партнеров сигналы о «поддержке Украины пока она нужна», а также о начале «поддержки Израиля». Он уверен, что такая позиция является «единственной жизнеспособной стратегией».
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