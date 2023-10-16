Миссия ООН опровергла ограбление складов в секторе Газа

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опровергло сообщения о краже группой неизвестных топлива и медоборудования с объекта организации в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«БАПОР хотело бы подтвердить, что ни на одном из его складов в секторе Газа не было грабежей. В социальных сетях циркулировали изображения с перемещением основных предметов медицинского назначения со склада БАПОР партнерам в сфере здравоохранения», — сообщили в миссии ООН.