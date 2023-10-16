На выборах в Польше после подсчета трети голосов побеждает оппозиция

Более трети голосов подсчитано на парламентских выборах в Польше. На данный момент около 40 процентов набирает правящая партия "Право и справедливость".

Оппозиционная "Гражданская коалиция", которую возглавляет экс-глава Европейского совета и бывший премьер-министр Дональд Туск, получает 26,4 процента. При этом в совокупности с потенциальными союзниками, центристским "Третьим путем" и "Левыми" (14 и 8 процентов соответственно), оппозиция близка к 50 процентам, которые позволят формировать правительство.

У ультраправой коалиции "Конфедерация" - 7,4.