NBC: Байден намерен посетить Израиль на этой неделе

Президент США Джо Байден рассматривает возможность посетить Израиль на этой неделе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По их словам, сейчас ведется планирование потенциального визита Байдена в Израиль.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Байден получил приглашение посетить Израиль, но указал, что решение о визите пока принято не было.