Израиль назвал цели операции в секторе Газа

Кабинет по ведению военных действий Израиля назвал четыре главные цели наземной операции в секторе Газа, в которые входит полная ликвидация радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильская радиостанция KAN.

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«Среди других целей присутствуют устранение угрозы терроризма со стороны анклава, максимальные усилия по освобождению заложников и защита населения и границ страны», — указывает радиостанция.

Ранее замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Израиль столкнется с открытием новых фронтов в случае начала наземной операции в секторе Газа, которая станет пересечением красных линий.