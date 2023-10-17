В Индии оценили отказ Зеленскому в «визите солидарности» в Израиль

Израиль «унизил» президента Украины Владимира Зеленского, отказав ему в визите в страну на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает индийское издание Hindustan Times (HT).

Отмечается, что украинский лидер планировал совершить «визит солидарности», однако израильское руководство выступило против его приезда.

«Израиль закрыл дверь перед лицом Владимира Зеленского?» — говорится в видеосюжете.

При этом, подчеркивает издание, Киев поддержал Тель-Авив в конфликте с палестинским движением ХАМАС.