Польше предрекли политический кризис после выборов
Если оппозиции в Польше удастся создать коалицию и сформировать правительство, страну ждет внутренний кризис. Об этом в интервью газете "Взгляд" заявил политолог-полонист Станислав Стремидловский. По его словам, прошедшие выборы в парламент продемонстрировали существовавший в польском обществе раскол.
"Политический раскол в польском обществе существовал и до парламентских выборов. Результаты электорального процесса просто зафиксировали разрыв в еще большем виде. Однако я не думаю, что противостояние войдет в горячую фазу, как это было во время судебной реформы или запрета абортов в 2016 и 2021 годах", - отметил Стремидловский.
При этом он добавил, что президент Польши Анджей Дуда не потерпит конкуренции и не даст оппозиции спокойной жизни. Дело, по его мнению, может дойти до внеочередных парламентских выборов.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, после обработки 10,3% бюллетеней правящая партия "Право и справедливость" набирает большинство (40,17%) голосов.
Оппозиционная "Гражданская коалиция" набирает 26,55% голосов. До этого глава польской оппозиции Дональд Туск со ссылкой на результаты экзит-пола заявлял, что уверен в победе на парламентских выборах.