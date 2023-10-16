Польше предрекли политический кризис после выборов

"Политический раскол в польском обществе существовал и до парламентских выборов. Результаты электорального процесса просто зафиксировали разрыв в еще большем виде. Однако я не думаю, что противостояние войдет в горячую фазу, как это было во время судебной реформы или запрета абортов в 2016 и 2021 годах", - отметил Стремидловский.