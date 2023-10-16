Цирковые верблюды перегородили дорогу водителям в Зальцбурге

Восемь верблюдов в ночь на понедельник сбежали из цирка в австрийском Зальцбурге, причиной тому стал сбой в подаче электроэнергии, сообщает австрийский телеканал OE24. Сбежавших животных поймали на улице, когда те двигались в сторону вокзала. Прогуливающиеся по городу животные вышли на автодорогу, тем самым помешав водителям беспрепятственно продолжить путь.

Инцидент произошел в ночь на 16 октября. Телеканал уточнил, из-за временного отсутствия электроэнергии в цирке животные покинули свои вольеры и отправились по улице Ландесштрасе в Халлайне в направлении вокзала. Хозяева верблюдов поймали их спустя 15 минут и при помощи полицейских вернули животных обратно в цирк.

Ранее слон и жираф попали на видео во время бегства со съемочной площадки на окраине Рима. Животных привезли в одну из киностудий для проведения съемок, но те вырвались на свободу. Местные жители в шутку назвали произошедшее тизером к новой части мультфильма «Мадагаскар».